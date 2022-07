Grote brand op industrieterrein in Beesd na uren onder controle, pand verloren

In Beesd heeft een grote brand gewoed op een industrieterrein. Vanwege rookoverlast is in de omgeving een NL-Alert verstuurd. Rond 01.30 uur was de brand onder controle. Wel verwacht de brandweer nog uren bezig te zijn met nablussen, wat rook- en stankoverlast kan veroorzaken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Rond 20.45 uur kwam de eerste melding van de brand bij het bedrijfsverzamelgebouw binnen. Zo'n 200 hulpverleners waren ter plaatse. In de omgeving waren dikke, zwarte rookwolken te zien. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd.

Door de intensiteit van de brand werd gevreesd voor de naastgelegen panden, maar het is de brandweer gelukt om het vuur niet over te laten slaan. Wel hebben deze panden schade opgelopen.

Ontploffingsgevaar

Volgens de brandweer was sprake van ontploffingsgevaar. Daarom kregen mensen die in een straal van tweehonderd meter om het pand wonen het advies om binnen te blijven, zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland. Getuigen meldden aan de regionale omroep dat er ontploffingen te horen waren.

Volgens de woordvoerder is niet bekend of bij het uitbreken van de brand nog mensen in het pand aanwezig waren. Vanwege de rook adviseerde de veiligheidsregio omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Ook is de A2 in beide richtingen tussen Culemborg en Geldermalsen afgesloten geweest voor verkeer.