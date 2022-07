Eerste presentator Jeugdjournaal Leontien Ceulemans (70) overleden

Actrice en presentatrice Leontien Ceulemans is op 70-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed overleden. Ze woonde de laatste twee jaar van haar leven in het Rosa Spier Huis in Laren. In 1981 werd Ceulemans de eerste presentatrice van het NOS Jeugdjournaal.

Voordat ze het Jeugdjournaal ging presenteren stond Ceulemans op het toneel. Ze speelde ook rollen in series en films en presenteerde tv- en radioprogramma's.

Swiebertje en filmrubriek

In de jaren zeventig was ze onder meer te zien in tv-programma's Zwerven met Swiebertje en De Mounties. Ook had ze bij Veronica haar eigen radioprogramma over film: Films zien met Leontien. In de jaren 90 speelde ze gastrollen in Goede Tijden Slechte Tijden, Het Zonnetje in Huis en Oppassen.

De laatste jaren deed ze het, ook vanwege haar gezondheid, rustig aan. Ceulemans stelt haar lichaam ter beschikking aan de wetenschap.

Zo zag het allereerste Jeugdjournaal eruit: