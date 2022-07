Xi waarschuwt Biden over Taiwan-bezoek Pelosi: 'Speel niet met vuur'

De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden in een telefoongesprek gewaarschuwd "niet met vuur te spelen". Die waarschuwing heeft betrekking op een mogelijk bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, aan Taiwan.

Xi is fel gekant tegen zo'n bezoek aan de in zijn ogen afvallige Chinese provincie en hij gaf daar duidelijk blijk van in het vijfde telefoongesprek tussen hem en Biden. Behalve de kwestie Taiwan kwamen ook de Russische invasie van Oekraïne, het klimaat en de moeizame handelsrelatie tussen de VS en China ter sprake.

Volgens het Witte Huis hebben de twee presidenten hun medewerkers de opdracht gegeven om een vervolg op het gesprek van vandaag te regelen. "Vooral over onderwerpen als klimaatverandering en volksgezondheid."

Branden

Xi benadrukte dat China tegen de onafhankelijkheid van Taiwan is en tegen inmenging van buitenaf, melden Chinese staatsmedia. Ook zei hij dat een bezoek van Pelosi, immers een blijk van Amerikaanse steun aan Taiwan, gevolgen zal hebben. "Wie met vuur speelt, zal zich alleen maar branden", zei hij volgens de staatsmedia. "Hopelijk is dat helder voor Amerika."

Biden benadrukte dat het beleid van de VS tegenover Taiwan niet is veranderd. Washington is sterk tegen eenzijdige inspanningen om de huidige situatie te veranderen, meldt het Witte Huis in een verklaring. Ook staat daarin dat de VS tegen het ondermijnen van vrede en stabiliteit is in Taiwan.