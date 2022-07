Hoe toverformule 'geen taboes' de boeren aan tafel moet krijgen

Rond 16.00 uur donderdagmiddag stuurt de grootste boerenbelangenorganisatie LTO een statement naar buiten: ze gaan toch praten met het kabinet over het plan om de veestapel drastisch in te krimpen. Premier Rutte heeft vanaf zijn vakantieadres - hij zegt nooit waar hij naartoe gaat - met voorzitter Van der Tak gebeld en de kou lijkt nu even uit de lucht.

De afgelopen dagen zag het er best somber uit voor bemiddelaar Remkes en de meeste betrokken ministers, Van der Wal voor Stikstof en Natuur, Staghouwer van Landbouw en de premier zelf. Zij beheren het complexe stikstofdossier.

Out of office

Ex-minister en doorgewinterd onderhandelaar Remkes werd enkele weken geleden door het kabinet gevraagd om met gesprekken de impasse tussen het kabinet en boze boeren te doorbreken. Maar op zijn officiële uitnodigingsbrief afgelopen dinsdag kwamen veelal out-of-officereply's en afzeggers, zoals LTO. Het zag er even naar uit dat Remkes volgende week vrijdag 5 augustus bij de eerste officiële afspraak in z'n eentje aan tafel zou zitten.

Maar dat is dus niet het geval. Het draait allemaal om de uitgangspunten voor die gesprekken. De boerenclubs willen er niet voor spek en bonen bijzitten en eisen daarom vooraf dat er ook over een aanpassing van het door hen verguisde stikstofplan gesproken kan worden. Tot nu toe heeft het kabinet altijd benadrukt dat het einddoel - 50 procent minder stikstofuitstoot in 2030 - overeind moet blijven.

Signalen

In zijn officiële uitnodigingsbrief dinsdag sprak Remkes wel over "ruimte voor alle ideeën" en "zonder taboes". Maar deze signalen leken niet te worden opgepakt. LTO wees dinsdagavond Remkes' uitgestoken hand af.

Ondertussen lieten boze boeren de afgelopen dagen van zich horen met snelwegblokkades. Er werd afval gedumpt, schoonmaakploegen werden bedreigd en autobanden en strobalen in brand gestoken.

Zoals in deze video te zien is: