Feyenoord neemt Quinten Timber over van FC Utrecht

Timber verruilde de jeugdopleiding van Feyenoord acht jaar geleden voor die van Ajax, samen met tweelingbroer Jurriën. Hij stond er bekend als een groot talent, maar verkoos zekerheid op speelminuten bij FC Utrecht boven een nieuw contract in Amsterdam.

Feyenoord heeft Quinten Timber overgenomen van FC Utrecht, voor naar verluidt 8,5 miljoen euro. De 21-jarige middenvelder speelde tussen 2008 en 2014 al in de jeugd bij de Rotterdamse club en keert daar nu met een contract tot medio 2026 terug.

Bij FC Utrecht maakte Timber in zijn debuutseizoen in de eredivisie indruk. Hij kwam er tot 31 duels en was met zijn duelkracht en grote voetballende vermogen een belangrijke kracht op het middenveld.

Recordbedrag

Deze transferperiode werd hij met meerdere binnen- en buitenlandse clubs in verband gebracht. Ook Ajax zou nog een poging hebben gewaagd om Timber terug te halen.

Feyenoord betaalt dus naar verluidt ruim 8,5 miljoen euro voor Timber. Nooit gaven de Rotterdammers een groter bedrag uit aan een speler. FC Utrecht ontving nog nooit zo'n hoge transfersom.

Woensdag maakte Feyenoord bekend dat Oussama Idrissi op huurbasis overkomt van Sevilla. Daarnaast lijkt het niet lang meer te duren voor de club de komst van Santiago Giménez aankondigt. De Mexicaanse spits zette vandaag voet op Nederlandse bodem en moet alleen nog medisch gekeurd worden.