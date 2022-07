Amerikaanse economie waarschijnlijk in recessie, maar zorgen beperkt

De Amerikaanse economie is voor het tweede kwartaal op rij niet gegroeid maar gekrompen en is daarmee waarschijnlijk in een recessie beland. In het tweede kwartaal kromp de economie met 0,2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal dat ook al krimp liet zien ten opzichte van het voorgaande kwartaal, en twee kwartalen op rij met krimp heet een recessie. Definitieve cijfers volgen nog.

Doorgaans is het schrikken geblazen bij een recessie, maar dit keer worden de schouders erover opgehaald. Het is vooral technisch gesproken een recessie, zegt het Amerikaanse ministerie van Handel, en op basis van voorlopige cijfers.

Van een echte economische neergang zou pas sprake zijn als ook inkomens en de arbeidsmarkt duidelijk onder druk komen te staan en daarvan is geen sprake. De Amerikaanse export trekt bovendien aan en consumenten laten het geld nog steeds rollen.

Vertragen en afkoelen

De krimp is vooral toe te schrijven aan lagere investeringen door bedrijven en overheden en minder investeringen in de woningbouw. Voor een deel is het een gevolg van de reeks renteverhogingen waarmee de Fed, de Amerikaanse centrale bank, de hoge inflatie bestrijdt en waardoor ook de economie afgeremd wordt.

Veel Amerikanen voelen de prijsstijgingen in hun portemonnee: