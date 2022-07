UEFA stelt onderzoek in naar Fenerbahçe-fans die 'Poetin' scandeerden

De Roemeense trainer van Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, weigerde na de wedstrijd bij wijze van protest naar de persconferentie te komen. De 76-jarige coach noemde de gebeurtenissen betreurenswaardig. "Op het veld verliep alles zoals gepland, maar met dergelijke uitlatingen van fans op de tribunes hadden wij geen rekening gehouden."

Donderdagmiddag ging Fenerbahçe via een online statement door het stof. "Dit gedrag past niet bij ons. Fenerbahçe vindt het juist belangrijk mensen bewust maken van de humanitaire situatie wereldwijd. Dat zien we als onze taak. We willen benadrukken: oorlog voeren is niet moedig, maar laf."

Onderzoek UEFA

De kous lijkt daarmee niet af. De UEFA gaat het gedrag van de Turkse fans onderzoeken. "De ethische commissie van de UEFA stelt een disciplinair onderzoek in naar vermeend wangedrag van Fenerbahçe-supporters tijdens de tweede kwalificatieronde van de Champions League in Istanbul", aldus een verklaring van de Europese voetbalbond.

Onlangs lieten de supporters van Fenerbahçe zich nog van een hele andere kant zien. In april speelde hun team thuis tegen Sjachtar Donetsk in het kader van de Peace Tour van de Oekraïense club. De club en fans betuigden toen hun steun aan Oekraïne.

Door de zege in Istanbul van woensdagavond heeft Dinamo Kiev zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. Als Sturm Graz daarin wordt verslagen, wacht de ploeg nog één horde richting het eindtoernooi.