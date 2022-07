Shell-baas: ook in de winter zal Europa Azië aftroeven bij aankoop lng

Shell is goed voor zo'n 15 procent van de wereldwijde lng-handel en kent de markt dus als geen ander. Daarom is het vertrouwen van Van Beurden in de diepe zakken van Europese afnemers goed nieuws met het oog op leveringszekerheid, al zal de prijs van het gas extreem hoog blijven. Shell verdiende er zelf het afgelopen kwartaal ook flink meer aan dan een jaar eerder.

Veel tankers die nu lng in Europa afleveren, hadden oorspronkelijk een andere bestemming. Maar Europa bleek bereid om dieper in de buidel te tasten voor het vloeibaar gemaakte gas. Analisten wijzen erop dat het nog maar de vraag is of de lng-tankers ook in de winter blijven komen, als rijke Aziatische landen als Japan, Zuid-Korea en China te maken krijgen met een strenge winter.

Europa zal er ook de komende winter in slagen om vloeibaar gemaakt gas (lng) 'weg te kopen' van gasmarkten in Azië. Dat is de verwachting van Shell-ceo Ben van Beurden. Momenteel lukt het de Europese gasopslagen te vullen doordat Europese lng-terminals het hele jaar al op volle capaciteit draaien. Komende winter is een constante aanvoer van lng, samen met goed gevulde gasopslagen, een keiharde voorwaarde om niet in een economisch doemscenario terecht te komen.

Wat is lng

Liquified natural gas wordt over de hele wereld geproduceerd door in fabrieken gas zo koud te maken dat het vloeibaar wordt. In die vorm neemt het veel minder plek in en is het per schip te vervoeren. Shell heeft (belangen in) dit soort fabrieken in onder andere Trinidad & Tobago, Australië, Nigeria en verschillende landen in het Midden-Oosten.

Eenmaal op de plaats van bestemming wordt het gas opgewarmd en gaat het het gasnet in. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de lng-terminal in Rotterdam en later dit jaar ook in de Eemshaven. In het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Europa staan veel van dergelijke terminals, maar Duitsland heeft ze nog helemaal niet.

Europa beschikt over voldoende lng-terminals om een groot deel van het Russisch gas te vervangen, bleek eerder uit onderzoek, maar het is de vraag of er voldoende lng beschikbaar is, en of het lukt om het vloeibare gas te krijgen waar het nodig is. Daarvoor liggen bijvoorbeeld te weinig pijpleidingen tussen Zuid-Europese landen met veel terminals en landen die afhankelijker zijn van gas uit Rusland.