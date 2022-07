Vanavond op tv: Boerenprotesten houden aan • Hoe werkt een gevangenenruil? • Hiphopcultuur in Nederland

Boerenprotesten houden aan Ook vandaag protesteren boeren op snelwegen door heel Nederland. Wegen worden in beiden richtingen geblokkeerd met tientallen tractoren, op verschillende plaatsen werd mest, hooi, asbest en ander afval gestort en brand gesticht. De boerenacties zorgden in sommige gevallen voor ongelukken. De politie zegt druk bezig te zijn verdachten te identificeren. Gister was er veel kritiek op de uitspraak van de politie dat "het maar de vraag is of de daders achterhaald kunnen worden". Wat is de uitweg uit deze crisis, nu meerdere kabinetsleden op vakantie zijn, boeren weigeren in gesprek te gaan en de politie onzeker is of ze in kan grijpen?

Gevangenenruil VS en Rusland, hoe werkt dat? De VS heeft de Russische wapenhandelaar Victor Bout in de gevangenis, Rusland heeft de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner en de voormalige marinier Paul Whelan. Beide landen willen hun burgers terug. Daarom heeft de VS enkele weken geleden een gevangenenruil voorgesteld aan Rusland. Over de details van de deal wordt niks gezegd, maar Amerikaanse media melden dat de VS Bout wil ruilen voor Griner en Whelan. Landen als Rusland, China en Iran pakken vaker buitenlanders op met overdreven of verzonnen aanklachten, om ze als drukmiddel te gebruiken richting een andere regering. Dit wordt ook wel gijzeldiplomatie genoemd. Hoe werkt het als landen gevangenen ruilen, en zal Rusland deze deal accepteren?