Nog altijd blokkades op snelwegen vanwege boerenacties, A35 weer vrij

De politie Oost-Nederland liet in een verklaring weten dat de boeren op de hoogte zijn dat een blokkade uit protest verboden is en dat hiertegen wordt opgetreden. Tegelijkertijd zegt de politie dat "veiligheid daarbij van groot belang is". "Dat is breed want het gaat om de overige weggebruikers maar ook over de politiemensen zelf. De gebruikte voertuigen zijn enorm. Zwaar en omvangrijk. Die pak je niet even op of zet je even aan de kant."

Nog altijd verkeershinder op A1, A7 en A28

Op meerdere plekken is Rijkswaterstaat nog bezig met het verwijderen van gisteren neergelegde versperringen, zoals op de A1. Dat liep vertraging op omdat aannemers werden bedreigd. Daarnaast werden 's ochtends nieuwe blokkades en versperringen op de weg gelegd, die nog worden opgeruimd.

Op de A28 richting Hoogeveen zijn drie rijstroken afgesloten tussen Staphorst en knooppunt Lankhorst. Op de A7 richting Heerenveen, bij Leek liggen bandenstapels op de weg. Het verkeer wordt er via de busbaan langs geleid. Meerdere opritten van de A7 zijn afgesloten. Richting Hoorn zijn de af- en oprit bij Medemblik afgesloten. Richting Heerenveen zijn de op- en afrit bij Frieschepalen dicht. Ook richting Groningen is de afrit bij Frieschepalen afgesloten.