Meeste wegen weer vrij na boerenblokkades, tientallen boetes uitgedeeld

Verkeer kan op bijna alle snelwegtrajecten waar eerder vandaag boerenprotesten plaatsvonden weer doorrijden. Sinds vanmorgen waren in meerdere provincies snelwegen en op- en afritten afgesloten door blokkades. Tientallen actievoerders zijn bekeurd vanwege de blokkade op de A35, meldt de politie Oost-Nederland aan de NOS.

Op de A28 richting Hoogeveen zijn nog drie rijstroken afgesloten tussen Staphorst en knooppunt Lankhorst. Daar zijn mest en hooi op de weg gedumpt en is slechts één rijstrook beschikbaar.

De afrit van de A7 is in beide richtingen dicht bij Medemblik. Daar werden afgelopen nacht banden in brand gestoken en moet de weg opnieuw geasfalteerd worden. Naar verwachting is dat deel van de weg nog tot morgen 12.00 uur dicht, meldt Rijkswaterstaat. Ook op de A7 bij Frieschepalen zijn nog rijstroken en afritten dicht door rommel op de weg.

Barbecue op A35

De grootste verkeershinder was vandaag op de A35. Daar blokkeerden boeren met tientallen tractoren de weg sinds 11.00 uur in beide richtingen tussen de knooppunten Azelo en Buren. Ook gingen zij op de weg barbecueën. Na overleg met de politie maakten ze wel de vluchtstrook vrij zodat hulpdiensten erlangs konden. Richting Enschede kwam het verkeer rond 17.00 uur weer op gang. Richting Almelo was de weg kort daarna ook vrij. meldde de ANWB.

De boeren stonden op de A35 te barbecueën: