Ongenaakbare Wiebes boekt haar tweede dagzege in Tour de France

Lorena Wiebes heeft haar tweede dagzege in de Tour de France behaald. De renster van Team DSM bleek na 175,6 kilometer de beste in de massasprint. De vijfde etappe, naar Saint-Dié-des-Vosges, was waarschijnlijk de laatste kans voor de spurters.

Lang reed een kopgroep van vier rensters vooruit, met Victoire Berteau (Cofidis), Antri Christoforou (Human Powered Health), Emily Newsom (EF) en Anya Louw (AG Insurance).

Ingerekend

Berteau en Christoforou bleven met nog ongeveer 20 kilometer voor de boeg met z'n tweeën over, maar werden in het slot ingerekend door het jagende peloton.

Wiebes toonde, net als afgelopen zondag op de Champs-Élysées, andermaal haar klasse in de sprint en liet de concurrentie achter zich. Marianne Vos werd achter Elisa Balsamo derde en behield de gele trui.

De rit van Bar-le-Duc naar Saint-Dié-des-Vosges werd overigens ontsierd door een massale valpartij, met Lotte Kopecky en Chantal van den Broek-Blaak als voornaamste slachtoffers.