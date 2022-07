Politiechef: 'Arrestaties van boeren verwacht, wanneer onduidelijk'

De politie is druk bezig verdachten te identificeren van boerenacties waarbij brandstichtingen en troepdumpingen op snelwegen plaatsvonden, zegt politiechef Willem Woelders tegen de NOS: "Ik verwacht dat we arrestaties zullen verrichten, maar de termijn waarop dat zal gebeuren kan ik niet zeggen."

Volgens Woelders zit de moeilijkheid vooral in de manier waarop de daders te werk gaan: "Er zijn 's nachts spullen gedumpt in onvoorspelbare acties. Het is snel dumpen en wegwezen. Het probleem is dat we aan de voorkant niet weten wie het doen. We moeten dus achteraf bewijzen wie er bij betrokken zijn."

De politie probeert wel mee te lezen in communicatiekanalen van boeren, maar sommige communicatie gebeurt in besloten kanalen, of de acties vinden zo snel plaats dat de politie niet op tijd ter plaatse kan zijn, zegt Woelders.

Op de A35 blokkeren momenteel boeren met tientallen tractoren de weg in beide richtingen tussen de knooppunten Azelo en Buren. De boeren hebben hun tractoren midden op de snelweg geparkeerd en staan daar te barbecueën: