Verhalen over aanslagen leiden kickbokser Ben Saddik niet af voor komend gevecht

Hij zit middenin de voorbereiding op zijn aanstaande kickboksgevecht, over drie weken in Düsseldorf tegen Benjamin Adegbuyi. Maar ondertussen duikt de naam van Jamal Ben Saddik in de Belgische media voortdurend om een heel andere reden op. In Antwerpen zijn deze zomer een hele reeks aanslagen gepleegd op huizen en bedrijfspanden die eigendom van hem of zijn familie zouden zijn. Daar is niets van waar, aldus de Belgische zwaargewicht. Volgens Ben Saddik wordt zijn naam door de media misbruikt om meer kranten te verkopen en meer clicks op online artikelen te krijgen. "Ik denk dat media in België al heel snel mijn naam gebruiken in hun artikelen om daarmee zoveel mogelijk aandacht te trekken." Maar toch, de lijst van vermeende aanslagen in Antwerpen is lang. Kogelgaten in huizen, brandstichting in een carwash en een eethuis en diverse arrestaties van verdachten. Een van hen werd opgepakt met wat de Belgische media "een oorlogswapen" noemt.

Volgens Belgische media zijn Jamal Ben Saddik en zijn familie deze zomer het doelwit van een reeks aanslagen. Niets van waar, volgens de kickbokser. "Ik woon al een jaar in Amsterdam en richt me alleen op mijn sport." - NOS

Het Gazet van Antwerpen schrijft dat de reeks aanslagen te maken zouden hebben met diefstal van een grote lading drugs door een familielid van Ben Saddik. De kickbokser zat zelf vorig jaar nog enkele weken in de gevangenis wegens vermeende betrokkenheid bij Operation Sky. Ben Saddik zou illegale cryptotelefoons aan criminelen hebben verkocht, maar zijn betrokkenheid is (nog) niet bewezen. 'Hoe serieus kan je de media nemen?' Ben Saddik bestrijdt dat hij of zijn familie het doelwit is van de aanslagen. "Ze beweren dat er aanslagen op mijn ouderlijke woning zijn geweest, maar dat is totaal niet waar. Ze schreven ook dat ik een vrouw en kind heb, maar zelfs dat is niet waar. Dus hoe serieus kan je die media nemen?", vraagt hij zich vertwijfeld af.

Lijst aanslagen in Antwerpen die in België gelinkt worden aan familie Ben Saddik 1 juni: Zwaar vuurwerk afgestoken bij woning in de Zegepraalstraat in Antwerpen. Schade aan auto's, ruiten en dueren. Vijf mensen met gehoorschade naar ziekenhuis. 30 juni: Beschieting van woning in dezelfde straat. Vijf kogelgaten in gevel. 2 juli: Opnieuw beschieting van woning in dezelfde straat. Arrestatie van twee verdachten, vlak over de grens in Nederland 3 juli: Voordeur beschoten in dezelfde straat 8 juli: Twee beschietingen van eethuis Poke Bowl Place en een carwash in de Antwerpse wijk Borgerhout. Politie arresteert twee verdachten met een "oorlogswapen". Een van hen is een Nederlander. Uit gegevens van Kruispuntbank van Ondernemingen (de Belgische equivalent van de Kamer van Koophandel) blijkt dat sinds 16 mei Abdelouahid El Yahyaoui sinds mei de eigenaar is van de winkel. Voorheen zouden twee broers van Ben Saddik in het pand een telefoonwinkel hebben gehad. 12 juli: Brandstichting in Poke Bowl Place. 18 juli: Explosief tegen gevel van Poke Bowl Place gegooid. Politie pakt één verdachte op.

"Laat de politie de zaak maar oplossen, ik kan moeilijk op elke beschieting in Antwerpen reageren", zegt Ben Saddik. "De Belgische media kan zich beter richten op mijn sportieve prestaties en zich niet bezighouden met geruchten." Ben Saddik bereidt zich voor op zijn gevecht in Düsseldorf op 20 augustus. Hij staat daar in het hoofdgevecht van het eerste Glory-evenement mét publiek sinds de rellen in het Belgische Hasselt in maart. Daar ging de partij van de Belgische Marokkaan niet door, omdat kort daarvoor rellen uitbraken bij de partij tussen Badr Hari en Arek Wrzosek. Ben Saddik woont al een jaar in Amsterdam "Ik had nog nooit zoiets meegemaakt", blikt Ben Saddik terug. "Ik ben vooral blij dat er geen gewonden zijn gevallen. ik vertrouw erop dat Glory nu goede maatregelen heeft genomen, zodat zoiets in Düsseldorf niet opnieuw kan gebeuren." Het rumoer in België over de vermeende aanslagen, bezorgt Ben Saddik "nul afleiding" voor zijn gevecht tegen Adegbuyi. "Ik voel me niet onzeker of bedreigd. Als mensen mij willen opzoeken: ik woon nu al een jaar in Amsterdam. Wat er in Antwerpen allemaal gebeurt, daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Ik focus me op mijn sport."