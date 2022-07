AZ mag bikkelen op de plek die symbool staat voor het Bosnische verzet

Voetbalromantici kunnen hun hart ophalen aan de voorrondewedstrijden in de Europese toernooien. AZ speelt zijn return tegen Tuzla City in de Conference League op neutraal terrein bij voetbalclub Zeljeznicar, maar die kwalificatie ging niet op voor Stadion Grbavica tijdens de burgeroorlog in Joegoslavië. Grbavica ligt in de Bosnische hoofdstad Sarajevo, destijds midden in de vuurlinie. De gelijknamige wijk werd door Serviërs bezet en werd grotendeels geruïneerd. De thuishaven van Zeljeznicar was eveneens zwaar getroffen. "Het is een stadion dat oud is en sporen vertoont uit een tijd die gevoelige herinneringen oproept bij de mensen", merkt de verslaggever van AZ TV, terwijl hij een rondje maakt door de plek waar zijn club donderdagavond een voorsprong verdedigt. Wederopbouw Toch is Grbavica veel meer dan dat alleen. Hier werd gevochten en gehuild, maar de plaatselijke voetbalclub speelde ook een centrale rol in de wederopbouw. "Volgens mij is de bevolking druk bezig zich op te richten en er een mooi land van te maken", aldus AZ-trainer Pascal Jansen.

Vooral de eerste naoorlogse derby tegen de eeuwige rivaal FK Sarajevo werd een emotionele. Ook omdat zich tussen alle puinresten zoveel supporters van Zeljeznicar verzamelden, niet alleen als steun voor de club. Maar ook voor elkaar. Zeljeznicar was een grote club, die ooit een sportief trauma beleefde vergelijkbaar met dat van AZ tegen Sporting Lissabon uit 2005. Met anderhalf been stond Zeljeznicar in 1985 in de finale van de toenmalige UEFA Cup, tegen het grote Real Madrid. Maar in de absolute slotfase van de terugwedstrijd tegen Videoton kon de rechtsback van de Hongaren in een moment van onoplettendheid het cruciale uitdoelpunt maken. Ook dat was in dit stadion, dat Tuzla City nu heeft uitgekozen om tegen een AZ een klein wonder te volbrengen.

Het stadion in Sarajevo, waar AZ tegen Tuzla City speelt - ANP

Maar zo grondig en snel als AZ zijn voetbaltempel renoveerde nadat twee jaar geleden een deel van het dak was ingestort, ging de renovatie van Grbavica na 1996 niet. Pas sinds 2009 werkt de lichtinstallatie weer en dankzij crowdfunding voldoet het terrein weer aan de eisen van de UEFA, noodzakelijk om er Europese duels te mogen spelen. Dankzij de bijna onvoorwaardelijke clubliefde van de trouwe aanhang wordt het veld nu weer aan twee kanten omgeven door grote overdekte zittribunes. Seizoenkaart voor tien jaar Omdat er geen geld voorhanden was en ook de sponsoren niet in de rij stonden om te investeren in de toekomst, besloten supporters zelf het heft maar in handen te nemen. Door seizoenkaarten voor tien jaar uit te geven, zou van de vooruitbetaalde recette een deel van de verbouwing kunnen worden gefinancierd. Hoewel die kaarten voor de plaatselijke bevolking peperduur waren en meer kostten dan het gemiddelde maandelijkse inkomen, werd de actie een groot succes. Tuzla-coach Dragan Jovic blikt vooruit op het duel met AZ:

AZ verdedigt in de tweede voorronde van de Conference League een voorsprong van 1-0 op bezoek bij Tuzla City, waar coach Dragan Jovic vertrouwen heeft op een stunt tegen de Alkmaarders. - NOS

Bij Tuzla City-AZ is de toegang gratis. De Bosnische club roept iedereen op te komen aanmoedigen, afgelopen weekend werd zelfs de geplande competitiewedstrijd uitgesteld om krachten te sparen voor dit Europese duel. Trainer Dragan Jovic pept zijn ploeg nog even op, vol vertrouwen in een stunt: "Ik denk dat we ons goed hebben voorbereid, dat we het beter zullen doen dan in de heenwedstrijd en het spel er veel beter uit zal zien." Het decor vertelt al een heldhaftig verhaal op zich.