Imponerende Brady is eerste halvefinaliste bij US Open

Brady is de nummer 41 van de wereld, maar verloor nog geen set in New York. In de vijf wedstrijden die ze nu gespeeld heeft, stond ze maar 24 games af. In de halve finales treft ze de Japanse winnares van 2018, Naomi Osaka, of haar landgenote Shelby Rogers.

Jennifer Brady is niet te stoppen bij de US Open. De Amerikaanse heeft als eerste speelster de halve finales bereikt door de Kazachse Joelia Poetintseva met harde, vlakke forehands opzij te zetten: 6-3, 6-2.

Op papier was het verschil met Poetintseva klein. Beiden zijn 25 jaar oud en debuteerden in de kwartfinales van een grandslamtoernooi en de Kazachse staat slechts zes plaatsen hoger op de wereldranglijst.

Goed uit de startblokken

Brady kwam echter veel beter uit de startblokken. Ze nam een 4-0 voorsprong en vanaf 2-2 in de tweede set liet ze haar opponente niet meer in de partij komen. "Ik was nerveus, maar gelukkig kon ik het momentum vasthouden", zei ze na afloop.

Brady komt voort uit het collegetennis van Amerika. De oud-speelster van UCLA is de eerste collegespeelster in de halve finales van de US Open sinds Gigi Fernandez in 1994.