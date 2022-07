Elf verdachten opgepakt voor reeks explosies en beschietingen Rotterdam

Met het oppakken van in totaal elf verdachten denkt de politie meer zicht te hebben gekregen op een reeks beschietingen van en explosies in woonhuizen in Rotterdam. De geweldsgolf begon in februari van dit jaar en heeft mogelijk te maken met drugs.

Van de elf verdachten zit er nog een vast. Afgelopen maandag werd bij de doorzoeking van het huis van een 19-jarige Rotterdammer een partij soft- en harddrugs en enkele duizenden euro's in contanten gevonden, meldt Rijnmond.

De politie doorzocht het huis na de informatie die los kwam tijdens het verhoren van tien eerder opgepakte verdachten. Zij werden vanaf mei aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de reeks gewelddadige incidenten. De politie maakte het nieuws over die arrestaties vandaag pas bekend.

Bewoner zwaargewond

In februari dit jaar werd een huis aan de Jan Kobellstraat in Rotterdam-Spangen beschoten; daarbij vlogen kogels door een raam van de begane grond van een woning. Even verderop, aan het Piet Paaltjensplein, gooide iemand explosieven door de ruit waardoor de 30-jarige bewoner zwaargewond raakte. Twee anderen in het pand, onder wie een jong kind, bleven ongedeerd.

De incidenten in februari bleken het begin van een reeks beschietingen en soms lichte dan weer zwaardere explosies in woningen en bedrijfspanden op allerlei plekken in de stad. Op 12 mei bijvoorbeeld sprak een bewoonster van de wijk IJsselmonde van "een heel harde knal" rond 04.00 uur 's ochtends. "Ik zat rechtop in bed. Ik voelde druk op mijn borst, zo hard was het."

Ondernemers afgeperst

De politie vermoedt dat de beschietingen te maken hebben met ondernemers die werden afgeperst. Daarbij zijn mogelijk drugs in het spel, denkt de politie na het oppakken van de elfde verdachte afgelopen maandag.

"De dienst forensische opsporing heeft de drugs in beslag genomen. Ze zoeken nu uit om wat voor drugs het precies gaat en hoeveel het is", aldus een politiewoordvoerder. Maar een direct verband tussen de incidenten is nog niet 100 procent zeker. "Dat wordt onderzocht."