Viervoudig wereldkampioen Vettel kondigt afscheid aan in Formule 1

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel neemt na het einde van dit seizoen afscheid van de Formule 1. De 35-jarige coureur van Aston Martin vindt het na vijftien jaar mooi geweest en zegt meer tijd met zijn familie te willen doorbrengen.

Vettel beleefde tussen 2010 en 2013 zijn hoogtijdagen toen hij in dienst van Red Bull Racing vier keer op rij wereldkampioen werd. Dat kunststukje kon hij in zijn zes jaar durende periode bij Ferrari niet herhalen, met twee tweede plaatsen in 2017 en 2018 (achter Lewis Hamilton) als beste resultaat.

De 53-voudig winnaar van een grand prix, alleen Hamilton (103) en Michael Schumacher (91) wonnen er meer, begon zijn F1-loopbaan bij het opleidingsteam van Red Bulls Racing: Toro Rosso.

Vettel rijdt sinds 2021 voor het team van Aston Martin, maar een groot succes werd dat niet. Hij haalde bij de renstal alleen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021 het podium (tweede).