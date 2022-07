Congo gaat rechten veilen voor olie- en gaswinning in regenwoud en veengebied

De regering van de Democratische Republiek Congo (DRC) wil de komende dagen land veilen voor mogelijke oliewinning. "Desastreus", noemt de Nederlandse ecoloog Bart Crezee de mogelijk exploitatie. En milieuorganisatie Greenpeace spreekt over een "tikkende koolstof-tijdbom".

Een deel van de 27 olieblokken en drie gasblokken die geveild worden, ligt namelijk in een veenbos en tropisch regenwoud dat volgens ecologen een reusachtige hoeveelheid CO2 vasthoudt. Veen is een soort moeras opgebouwd uit vegetatie, bladeren en takken, die niet helemaal zijn vergaan waarin grote hoeveelheden koolstof liggen opgeslagen. Maar dat kan vrijkomen in de vorm van CO2 wanneer het uitdroogt of beschadigd raakt.

Miljarden tonnen aan koolstof

Dat in de DRC het grootste tropische veenbos ter wereld ligt, is een vrij nieuw gegeven. In 2017 werd er veen ontdekt in buurland Congo-Brazzaville en sindsdien werd dit ook in kaart gebracht in Congo, waar twee derde van het veenbos blijkt te liggen.

"Het gaat om 16,8 miljoen hectare aan veenbos, een gebied ter grootte van vier keer Nederland, en dat houdt bijna 30 miljard ton koolstof vast", zegt Crezee. Hij maakt deel uit van een groep Congolese en Engelse onderzoekers van het veenbosgebied. "Dat is vergelijkbaar met wat de wereldwijde economie in drie jaar tijd uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen."