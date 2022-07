Hoge prijzen leiden tot recordwinst voor olie- en gasbedrijf Shell

Door de hoge prijzen voor olie en gas heeft Shell in het tweede kwartaal een recordwinst geboekt. Onder aan de streep kwam de winst de afgelopen drie maanden uit op 18 miljard dollar, ook dankzij het terugdraaien van eerdere afschrijvingen.

Het bedrijf gaat opnieuw eigen aandelen inkopen, voor 6 miljard dollar. In de eerste helft van dit jaar kocht het bedrijf al voor 8,5 miljard dollar aan eigen aandelen in. Het inkopen van eigen aandelen geeft de beurskoers een steun in de rug.

Het bedrijf draait eerdere afschrijvingen op bezittingen terug omdat het ervan uitgaat dat de prijzen langere tijd hoog blijven. Dat levert voor dit kwartaal een meevaller op van 4,3 miljard dollar.

Hoge prijzen

Het bedrijf profiteert van de aanhoudend hoge prijzen voor olie en gas. Onder meer de raffinage van olie levert meer geld op, zo'n 1 miljard dollar meer dan in de eerste drie maanden van dit jaar.

Vorig kwartaal moest Shell zo'n 4 miljard dollar afschrijven vanwege het vertrek uit Rusland. Ondanks dat maakte het bedrijf toen ook nog een winst van 7,1 miljard dollar.

Extra belasting

De hoge winsten van olie- en gasbedrijven hebben in het Verenigd Koninkrijk, waar Shell sinds begin dit jaar officieel gevestigd is, geleid tot een extra winstbelasting. Het geld dat de overheid daarmee ophaalt, wordt gebruikt om mensen tegemoet te komen die het moeilijk hebben door gestegen prijzen.

In Nederland komt zo'n belasting er op korte termijn niet, zei het kabinet begin deze maand. "De introductie van een nieuwe, specifieke solidariteitsheffing om excessieve winsten van alle energiebedrijven te belasten is op korte termijn niet mogelijk en kent een aantal knelpunten", schreven minister Jetten en staatssecretarissen Vijlbrief en Van Rij aan de Tweede Kamer.