Hoe Erik ten Hag een rol speelde in het Tour-masterplan van Jumbo-Visma

"We love it when a plan comes together." Jumbo-Visma plaatste die oneliner niet zomaar op zijn social media-accounts, op woensdag 13 juli, nadat Jonas Vingegaard boven op de Col du Granon de Tour de France naar zich toe had getrokken.

Het was niet zomaar een verwijzing naar de populaire jaren '80-serie The A-Team, waarin plannetjes om de slechteriken te verslaan altijd goed uitpakten.

Nee, het masterplan waar Jumbo-Visma al ruim een half jaar aan had gewerkt, was zojuist uitgekomen: slechterik Tadej Pogacar was verslagen op de manier zoals het vooraf was bedacht. En de gele trui was binnen.

Hulp van Ten Hag

Wie bij Jumbo-Visma nou precies de sigaar in zijn mond stak en zich voordeed als Hannibal, dat verraadde de tweet niet. Maar het bleek achteraf wel degelijk de winnende zet te zijn geweest in de 109de Tour de France, waarin Jumbo-Visma ook nog eens de groene trui en de bolletjestrui binnenhaalde.

Hoe dat plan dan precies in elkaar stak? Technisch directeur Merijn Zeeman deed er dinsdag een boekje over open tijdens de festiviteiten in Den Bosch. En er bleek een opvallende rol weggelegd voor voormalig Ajax-coach Erik ten Hag.