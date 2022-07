Onderzoekers: grondstoffen die aarde dit jaar kan leveren zijn al verbruikt

Wereldbewoners hebben dit jaar tot nu toe evenveel grondstoffen verbruikt als de aarde in twaalf maanden kan voortbrengen. Dat melden onderzoeksorganisatie Global Footprint Network en het Wereld Natuur Fonds, die vandaag daarom hebben uitgeroepen tot Earth Overshoot Day. Onderzoekers van deze organisaties berekenden dat de mensheid dit jaar 1,75 aarde verbruikt. De rest van het jaar moeten we interen op de aardse reserves, zegt het Global Footprint Network. "De aarde heeft veel voorraad, dus we kunnen de planeet wel een tijdje, maar niet eeuwig uitputten", zegt Mathis Wackernagel van de internationale organisatie voor klimaatonderzoek. Het is net als met geld uitgeven, stelt hij: "We kunnen een tijdje meer uitgeven dan we verdienen, maar op een zeker moment zijn we blut." Sinds 1971 komt het moment dat we van de reserves gebruik moeten maken steeds sneller, zegt het Global Footprint Network. Toen was Earth Overshoot Day pas eind december:

Earth Overshoot Day - NOS

In Nederland viel Overshoot Day dit jaar op 12 april. Dat betekent dat als als iedereen op aarde zoals een Nederlander zou leven, we dit jaar volgens het Global Footprint Network 3,6 aardes zouden verbruiken. Vorig jaar ging het voor Nederland nog om 2,9 keer de capaciteit van de aarde. Amerikanen hebben een nog grotere ecologische voetafdruk, heeft het Global Footprint Network becijferd. Als iedereen als een Amerikaan had geconsumeerd, zouden de natuurlijke hulpbronnen van de aarde al op 13 maart zijn opgebruikt.

Wanneer is het Earth Overshoot Day? Het Global Footprint Network rekent uit wanneer het Earth Overshoot Day is door te kijken naar de "biocapaciteit" van een land of stad aan de ene kant, en de ecologische voetafdruk van de bevolking aan de andere kant. Die voetafdruk geeft aan hoeveel land en water we nodig hebben om in onze behoeften te voorzien, dus hoeveel we nodig hebben voor bijvoorbeeld voedsel, hout en vezels voor kleding. Dat wordt vergeleken met de biocapaciteit: de hoeveelheid grondstoffen die de aarde in één jaar kan produceren.