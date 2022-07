Tientallen trekkers leggen A35 plat, asbest gedumpt op A7 bij Medemblik

In meerdere provincies zijn snelwegen en op- en afritten afgesloten vanwege blokkades, meldt Rijkswaterstaat (RWS). De A1 richting Apeldoorn is afgesloten tussen Voorst en knooppunt Beekbergen, omdat daar gisteren asbest is gedumpt dat veilig moet worden opgeruimd. De weg blijft tot zeker in de loop van de middag afgesloten. Op de A35 blokkeren boeren sinds het eind van de ochtend knooppunt Azelo met tientallen tractoren. Daardoor staat het over zo'n 6 kilometer vast in de richting van Enschede, met een halfuur vertraging, meldt de ANWB. Op de A7 ter hoogte van Medemblik is ook asbest gedumpt. Daar werden ook onder meer strobalen in brand gestoken. De gedumpte asbest, autobanden en strobalen zijn halverwege de ochtend weggehaald, waarna de A7 weer werd vrijgegeven. Zo wordt het asbest op de A1 opgeruimd:

