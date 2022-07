Ongeluk op A7 bij Midwolde door autobanden op snelweg, geen gewonden

Op de A7 bij Midwolde in Groningen, vlak bij de grens met Drenthe, is rond 02.45 uur een ongeluk gebeurd doordat er afval op de weg lag. Het gaat onder meer om autobanden, meldt de Drentse politie op Twitter. Niemand raakte gewond.

Bij het ongeval waren meerdere auto's betrokken. De politie waarschuwt mensen in Noord-Nederland die nog de weg op moeten om alert te zijn op nieuwe acties. "Er kan plotseling op elke plek afval worden gedumpt en dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties."

Blokkades

Gisteren blokkeerden boeren meerdere snelwegen in het land met onder meer mest, hooi, asbest en autobanden, als protestactie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Op de A32 bij Meppel gebeurde een ongeluk door een blokkade. Een auto reed daarop de toerit naar de snelweg op een paar balken en ander afval.

Rijkswaterstaat had moeite met het opruimen van het gedumpte afval. De bedrijven die daarvoor door het wegbedrijf werden ingehuurd, kregen te maken met bedreigingen. Op de A1 tussen Voorst en knooppunt Beekbergen ligt daarom nog steeds puin. De weg blijft ook deze ochtendspits dicht.

Branden

Op diverse plaatsen langs de snelweg zijn gisteren branden gesticht. Zo leidden aangestoken hooibalen langs de A2 bij Breukelen en op de A50 ter hoogte van Apeldoorn tot oponthoud.

Op sociale media hadden actievoerders gisteren ook opgeroepen tot een "rooksignalenactie", waarbij mensen in de buurt van boerderijen met kleine vuurtjes hun steun konden uiten aan de boeren. Of de hooibranden op de snelwegen daarmee te maken hadden, is onbekend.