Enkele wegen deels dicht door acties, ongelukken op A7 door afval op weg

In meerdere provincies zijn snelwegen deels afgesloten vanwege acties met afval en hooibalen. Het gaat in elk geval om de A7 tussen Hoorn en Den Oever en de A1 bij Voorst en de oprit bij Markelo.

Op de A7 bij Midwolde in Groningen, vlak bij de grens met Drenthe, is rond 02.45 uur een ongeluk gebeurd doordat er afval op de weg lag. Het gaat onder meer om autobanden, meldt de politie op Twitter. Niemand raakte gewond.

Bij het ongeval waren meerdere auto's betrokken. De politie waarschuwt mensen in Noord-Nederland die nog de weg op moeten om alert te zijn op nieuwe acties. "Er kan plotseling op elke plek afval worden gedumpt en dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties." Volgens de politie ligt op meerdere plekken al afval.

Op de A7 zijn ter hoogte van het Noord-Hollandse Medemblik hooibalen in brand gestoken. De weg is daar op last van de brandweer dicht.

Ook op de oprit naar de A1 bij Barneveld lag vanmorgen mest en hooi: