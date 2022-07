A1 bij Voorst tot in de middag dicht, asbest op A7 bij Medemblik

In meerdere provincies zijn snelwegen deels afgesloten vanwege boerenacties met afval en hooibalen. De A1 richting Apeldoorn is afgesloten tussen Voorst en knooppunt Beekbergen, omdat daar gisteren asbest is gedumpt dat gesaneerd moet worden. De weg blijft tot zeker in de loop van de middag afgesloten, meldt Rijkswaterstaat.

Ook op de A7 ter hoogte van Medemblik is asbest gedumpt, meldt Rijkswaterstaat. Onder meer strobalen werden daar in brand gestoken. De brand is geblust, daarna werd de asbest geconstateerd. Dat moet nu worden opgeruimd. "Niet duidelijk is om hoeveel asbest het gaat en hoelang het opruimen gaat duren", zegt een woordvoerder. De weg is tussen Abbekerk en Middenmeer in beide richtingen afgesloten.

In Friesland zijn op- en afritten van de A7 afgesloten. Op die weg bij Midwolde in Groningen gebeurde rond 02.45 uur een ongeluk doordat er onder meer autobanden op de weg lagen. Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken, niemand raakte gewond. Een uur later gebeurde ter hoogte van Frieschepalen ook een ongeval.

De politie waarschuwt mensen in Noord-Nederland die nog de weg op moeten om alert te zijn op nieuwe acties. "Er kan plotseling op elke plek afval worden gedumpt en dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties."

Zo lag de A7 er vanochtend bij: