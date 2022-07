Russen nemen op een na grootste energiecentrale van Oekraïne in

Russische troepen hebben de Oekraïense energiecentrale Vuhlehirsk ingenomen, de op een na grootste van het land. De kolencentrale stamt nog uit de Sovjettijd en ligt op enkele tientallen kilometers ten noorden van de stad Donetsk.

Eerder deze week meldden Russische troepen al dat ze de centrale hadden veroverd. Dat is nu bevestigd door een adviseur van de Oekraïense president Zelensky, Oleksiy Arestovitsj.

De Russen azen al langere tijd op de grote energiecentrale in het oosten van Oekraïne. Vorige week vonden er in de omgeving van Vuhlehirsk zware gevechten plaats. Het Britse ministerie van Defensie zei toen dat de inname van de centrale past in het Russische plan om cruciale infrastructuur in Oekraïne in te nemen.

Ook focus op zuiden

Volgens Zelensky's adviseur Arestovitsj zijn de Russische troepen overgeschakeld van een aanvallende naar een meer strategische manier van oorlog voeren, door met "tactische aanvallen" het Oekraïense offensief te verzwakken. "Ze hebben nu een klein strategisch voordeel behaald: ze hebben Vuhlehirsk ingenomen", zei hij.

Verder zijn de Russen hun troepen "massaal" aan het hergroeperen, aldus Arestovitsj. Ze rukken volgens hem vooral op naar het zuiden van Oekraïne, onder meer naar de steden Cherson, Melitopol en Zaporizja.

Dat het Russische leger zijn positie in de zuidelijke regio's van Oekraïne probeert te versterken, was al langer duidelijk. Delen van die regio's zijn al bezet. Het Oekraïense leger kondigde voor Cherson eerder deze maand een tegenoffensief aan.