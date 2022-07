Meta ziet omzet voor het eerst dalen door zwakke advertentiemarkt

De omzet van Meta, eigenaar van Facebook en Instagram, is voor het eerst sinds de oprichting van het bedrijf gedaald. Het gaat om een omzetdaling van slechts 1 procent, maar het is geen goed nieuws voor de techgigant, die immer wil blijven groeien en flinke concurrentie heeft van TikTok.

De totaalomzet van Meta drijft grotendeels op advertentie-inkomsten, maar de digitale advertentiemarkt zit door de hoge inflatie in het slop. Afgelopen kwartaal kwam er bij Meta 28,82 miljard dollar binnen. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 29,08 miljard dollar.

De omzetverwachting voor het volgende kwartaal is ook lager dan wat analisten hadden verwacht. Meta rekent op een omzet tussen 26 en 28,5 miljard dollar, analisten gingen uit van 30,52 miljard dollar.

Stuk minder winst

De nettowinst van het bedrijf daalde met 36 procent een stuk harder dan de omzet. De winst betrof 6,69 miljard dollar tegenover 10,39 miljard dollar vorig jaar.

In Europa neemt ook het aantal maandelijks actieve gebruikers van Facebook af. Het zijn er nu 407 miljoen. Het aantal dagelijks actieve gebruikers van Facebook daalt overigens minder snel.