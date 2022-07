Popp bezorgt Duitsland EK-finale tegen Engeland met zege op Frankrijk

Duitsland is zondag op Wembley de tegenstander van het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman in de finale van het EK voetbal. De achtvoudig kampioen rekende in Milton Keynes in de halve finale met 2-1 af met Frankrijk, dat zo van z'n eerste internationale finale ooit verstoken blijft. Duitsland, dat de laatste vier had bereikt met louter overwinningen en zonder tegengoal (11-0), kreeg in de aanloop naar het duel met Frankrijk een volgend coronageval te verwerken. Nadat eerder al spits Lea Schüller al twee EK-wedstrijden had moeten missen na een positieve test, bleek ook linksbuiten Klara Bühl, maker van de 2-0 in de groepswedstrijd tegen Spanje, besmet te zijn geraakt. Met Jule Brand, met haar 19 jaar de jongste in de selectie van 'Die Mannschaft', als vervanger van basisspeler Bühl moest Duitsland al na vier minuten alle zeilen bijzetten bij de eerste hoekschop voor Frankrijk. Maar na die eerste schermutselingen werd duidelijk dat beide ploegen kort op de tegenstander wilden spelen. Dat leidde tot veel strijd en scherpe duels op het middenveld, maar weinig kansen.

De Duitse doelvrouw Merle Frohms moet in actie komen bij een Franse hoekschop - AFP

Pas halverwege het eerste bedrijf was er weer sprake van enige opwinding toen Brand onreglementair gestuit werd en Duitsland op een mooie plek een vrije trap mocht nemen. Alexandra Popp, tot aan de halve finales in elk EK-duel op Engelse bodem nog trefzeker geweest, ontfermde zich over de buitenkans en dwong doelvrouw Pauline Peyraud-Magnin tot een gestrekte duik naar de hoek. Frankrijk, dat in de kwartfinales Nederland bijkans onder de voet liep, kreeg ondertussen nauwelijks een poot aan de grond tegen de felle Duitse ploeg. Het verscheen sporadisch wel dreigend op de helft van de opponent, maar tot kansen kwam het niet voor de Fransen, die zich dit EK juist steeds voor rust zo productief hadden getoond. Van de negen doelpunten waren er acht in de eerste helft gemaakt. Matchwinner Alexandra Popp blikt alvast vooruit op de finale tegen Engeland op een uitverkocht Wembley.

Alexandra Popp maakte met twee treffers het verschil in de halve finale van het EK tussen Duitsland en Frankrijk (2-1). De Duitse spits kijkt uit naar de finale op Wembley tegen Engeland. - NOS

Maar ook tegen Duitsland werd die reputatie op de valreep in ere gehouden. De eerste helft zat er bijna op toen de tot dan onzichtbare Kadidiatou Diani hard uithaalde. De kanonskogel trof slechts de paal, maar stuiterde via de rug van keeper Merle Frohms het doel in. Twee EK-records Toch ging Frankrijk in z'n eerste halve finale op een EK niet met een voorsprong richting de thee. Even daarvoor had Popp Duitsland, dat al negen keer eerder tot de laatste vier was doorgedrongen, naar 1-0 geschoten. De in de aanloop naar het EK met corona kampende aanvoerder kwam bij een voorzet van Svenja Huth goed voor haar tegenstander en joeg de bal van dichtbij hard en hoog in het Franse doel. Popp werd daarmee de eerste vrouwelijke voetballer die in vijf opeenvolgende EK-wedstrijden wist te scoren. Bij de mannen kan alleen de Fransman Michel Platini vergelijkbare cijfers overleggen. Hij maakte het kwintet vol met een doelpunt in de gewonnen finale van 1984 tegen Spanje. Popp zorgde bovendien voor de honderdste EK-goal voor Duitsland, dat als eerste die mijlpaal bereikte.

Alexandra Popp na haar treffer tegen Frankrijk - AFP

Na rust zocht Duitsland nog nadrukkelijker de aanval, maar het gaf daarmee Frankrijk ook meer ruimte. Daar wist Diani in de 62ste minuut wel raad mee. Ze bracht invaller Selma Bacha in kansrijke positie, wier schot via het hoofd van Kathrin Hendrich naast ging. De daarop volgende hoekschop werd door de 1,87 meter lange Wendie Renard ingekopt, maar Frohms kon redding brengen. Net als even later bij het schot van Diani na een blinde terugspeelbal van de ervaren Marina Hegering. Opnieuw Popp Een kwartier voor tijd sloeg Duitsland echter voor een tweede keer toe, of beter gezegd: Popp. Nadat twee schoten van Brand nog geblokt konden worden door de Franse defensie, was die niet opgewassen tegen de brute kracht van de middenvelder van VfL Wolfsburg die deze keer een voorzet van Huth met het hoofd tot doelpunt promoveerde.

Alexandra Popp (rechts) kijkt gespannen haar kopbal na - Getty