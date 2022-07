Boer die knotwilgen omzaagde in Krimpenerwaard overtrad geen regels

De boerenactie waarbij vorige maand honderd knotwilgen werden omgezaagd in de Krimpenerwaard blijft onbestraft. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er geen regels zijn overtreden.

Eind juni zaagde veehouder en actievoerder Floor de Jong met hulp van andere boeren honderd knotwilgen om in Bergambacht, als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

De knotwilgen werden net onder de knot afgezaagd, als symbool van het kaalslagbeleid van de regering. Op de actie volgden uit het hele land woedende reacties. Als gevolg van alle ophef stapte De Jong, die voor de SGP in de gemeenteraad zat, op als raadslid.

De gemeente Krimpenerwaard startte na de actie een onderzoek en daarbij is gekeken naar drie dingen: of De Jong een kapvergunning had moeten hebben, of hij beschermde vogels of dieren in gevaar heeft gebracht en of hij de Wet Natuurbescherming heeft overtreden.

Op alle drie de vragen is het antwoord nee. Wat hierin meespeelt, is dat de knotwilgen op de eigen grond van de boer stonden. De gemeente onderneemt daarom geen actie tegen De Jong, schrijft Omroep West.

'Een prettig bericht'

De Jong laat aan Omroep West weten het nieuws "een prettig bericht" te vinden. Het nieuws komt ook niet als een verrassing, zegt hij.

"Ik zaag elk jaar knotwilgen om en plant dan nieuwe, dus het verbaasde me wel dat er nu ineens raar werd gedaan. Natuurlijk zijn de knotwilgen een soort cultuurhistorisch erfgoed, maar dat zijn de boeren voor mij ook", zegt De Jong. "Het waren natuurlijk een heleboel bomen, maar alles bij elkaar nog geen promille van wat er in de Krimpenerwaard staat."

Weids uitzicht

Boer Floor de Jong heeft inmiddels contact gehad met zijn buren en volgens hem zijn sommigen wel blij met het weidse uitzicht wat ze hebben nu de knotwilgen weg zijn. "Als andere buren iets anders willen, zal ik deze winter nieuwe knotwilgen planten", zegt hij.

Hij betreurt het vooral dat de ophef over de omgezaagde bomen de aandacht juist weghaalde van het doel van de actie: protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Een van zijn buren heeft zelfs aangifte tegen hem gedaan. Nu de gemeente geen consequenties aan de actie verbindt, gaat De Jong er vanuit dat ook het Openbaar Ministerie die zaak zal seponeren.