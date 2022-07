Dinamo Kiev verslaat Fenerbahçe en komt in oorlogstijd stap dichter bij CL

Omdat de heenwedstrijd vorige week in 0-0 was geëindigd, moest er een verlenging aan te pas komen. In de 114de minuut schoot Oleksandr Karavaev vanuit een lastige hoek het winnende doelpunt binnen voor Kiev.

De Italiaanse scheidsrechter Massimiliano Irrati trok in Istanboel liefst dertien gele kaarten. Twee daarvan waren voor Fenerbahçe-middenvelder Ismail Yuksek, die tien minuten na rust van het veld werd gestuurd. Drie minuten later profiteerde Dinamo van de overtalsituatie. Na een vlotte aanval schoot Vitalij Boejalskyj raak.

Dinamo Kiev kreeg zeker geen cadeautjes, maar heeft zich vanavond wel voor de derde voorronde van de Champions League geplaatst. De club uit de Oekraïense hoofdstad was in een spijkerhard duel na verlenging met 1-2 te sterk voor Fenerbahçe.

De heenwedstrijd van vorige week had een grote symbolische waarde, want het was het eerste officiële duel van een Oekraïense club sinds de Russische inval. De wedstrijd werd om veiligheidsredenen in het Poolse Lodz gespeeld.

Voorafgaand aan dat eerste duel werd er uitgebreid stilgestaan bij de oorlog. Spelers kwamen met Oekraïense vlaggen het veld op en droegen shirts met de tekst 'Stop war'. Voetbal leek op die avond in Lodz op de tweede plaats te staan.

Om de knikkers

Vanavond in Istanboel ging het weer ouderwets om de knikkers. Dinamo Kiev zag wegens de oorlog bijna al zijn buitenlandse sterren vertrekken. Er stonden negen Oekraïners in de basis, aangevuld met de Pool Tomasz Kedziora en de Sloveen Benjamin Verbic. Het uitgeklede elftal streed voor wat het waard is en verzamelde zeven gele kaarten.

Dinamo Kiev speelt begin augustus in de derde voorronde tegen het Oostenrijkse Sturm Graz om een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Ondanks de oorlog begint eind augustus de nieuwe competitie in Oekraïne. Alle wedstrijden worden zonder publiek gespeeld.