Honderden doden door hevigste regenval ooit in zuiden van Pakistan

Na weken van regen en overstromingen zijn in Pakistan 340 mensen om het leven gekomen. Naar verwachting loopt dit aantal nog verder op. Ook blijft het de komende dagen regenen.

De regenval in de zuidwestelijke provincie Baluchistan en in Karachi, de grootste stad van het land, is nooit eerder zo hevig geweest, meldt de de hoofdmeteoroloog van het land. In Karachi is bijna drie keer zoveel regen gevallen als gemiddeld in deze maand.

Reddingswerkers en het leger proberen met boten en helikopters zeker 50.000 gezinnen in Baluchistan te bereiken, die door de overstromingen niet weg kunnen.

Sinds half juni hebben de stortbuien in de provincie bruggen en wegen onbegaanbaar gemaakt. Ook zijn duizenden huizen beschadigd geraakt. Miljoenen mensen hebben last van de overstromingen.