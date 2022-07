Moeder van mishandelde jongen (5) uit azc Katwijk: 'Hij reageert anders'

Over de verdachte is niet veel bekend. Op het azc wordt gezegd dat het om een 11-jarige jongen gaat uit een Afghaans gezin. Hij zou nog maar een paar weken in Nederland zijn.

"Ze gingen naar de kamer van die jongen, maar die lag inmiddels te slapen. Hij had andere kleding aan gedaan. Eerst wilde hij niks zeggen, maar later vertelde hij toch waar we Adam konden vinden. Dat gebeurde pas na aandringen van de politie."

Later werd de politie ingeschakeld en werd er een zoektocht georganiseerd, maar Adam bleef spoorloos. Op andere camerabeelden zag de politie dat Adam met een jongen was, vertelt Ibtissem. Deze jongen woont ook op het azc in Katwijk.

Ibtissem beschrijft wat ze zelf nog weet van de avond. "Het was een normale zaterdagavond, de kinderen waren allemaal voetbal aan het kijken. Op een gegeven moment was Adam weg, waarop iedereen hem ging zoeken. Uiteindelijk hebben we camerabeelden bekeken, maar niks gezien."

Wat er die bewuste zaterdagavond precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. De politie heeft het onderzoek nog niet afgerond. Tegen Omroep West wil de politie geen mededelingen doen, omdat de verdachte minderjarig is.

Zij maakt zich zorgen om haar zoon. "Adam is anders dan normaal. Hij loopt anders en hij kijkt anders. Zijn verwondingen kun je ook nog steeds zien. In totaal heeft hij drie weken in coma gelegen. Ik was bang dat hij het niet zou halen of dat hij nooit meer iets zou zien. Toen hij bijkwam uit zijn coma kon hij een week lang niks zien."

Moeder Ibtissem woont na de mishandeling van haar zoon tijdelijk met haar twee kinderen in een pand van stichting 40-45 in Oegstgeest. De Marokkaanse vluchtte via Libië naar Nederland, onder meer om een gedwongen huwelijk te ontlopen.

In de nacht van 28 mei was de 5-jarige Adam een paar uur vermist. Toen hij na een zoektocht in de buurt van het asielzoekerscentrum werd gevonden, bleek hij ernstig te zijn mishandeld. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie beschouwt een 11-jarige jongen die sinds kort in het azc woonde als verdachte.

Het is onmenselijk om Adam terug te brengen naar de plek waar het gebeurd is.

Ibtissem vertelt dat het ook met haar niet goed gaat. "Ik ben gevlucht uit een onveilig land, maar nu is het hier misschien wel erger. Het COA heeft Veilig Thuis ingeschakeld voor Adam. Proberen ze te zeggen dat ik niet goed voor mijn kinderen zorg? Of proberen ze zo te voorkomen dat er iets mis is met de beveiliging op het terrein hier?"

Ze heeft ook kritiek op het COA en vindt dat het terrein van het azc in Katwijk niet veilig is. "Niks is afgesloten van de openbare weg. Het is geen plek waar kinderen leuke dingen kunnen doen. En er komt ook niemand langs om te vragen hoe het gaat met ons." Omroep West heeft het COA om een reactie gevraagd op de kritiek, maar het COA wil niet reageren.

Plannen voor de toekomst heeft Ibtissem voorlopig niet. Het enige wat ze zeker weet, is dat ze niet terug wil naar het azc Katwijk. "Ik wil gewoon menselijkheid voelen, dat is tot nu toe niet gebeurd. Ik voel me alleen en niemand helpt me. Het is onmenselijk om Adam terug te brengen naar de plek waar het gebeurd is."

Bovendien maakt ze zich zorgen over de toekomst van haar zoon. "Ik had de hoop dat hij zou gaan studeren, maar ik denk dat hij nu naar een speciale school moet omdat hij misschien hersenletsel heeft", zegt Ibtissem. "Hij gedraagt zich bijvoorbeeld agressief richting zijn jongere zusje. Ik weet hoe hij eerder was, maar nu reageert hij anders."