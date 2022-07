Vanavond op tv: Ruimtestation ISS zonder Rusland • Onveilige boerenprotesten • Fed verhoogt rente

De politie en Rijkswaterstaat roepen boeren op te stoppen met onveilige acties, doelend op de blokkades van zand, mest en puin die vannacht op een aantal snelwegen werden neergelegd. We peilen de reacties onder verschillende boerenorganisaties over de actie en stellen de vraag: hoe nu verder?

Renteverhoging VS

De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft het belangrijkste rentetarief met 0,75 procentpunt verhoogd. Het is al de vierde verhoging in vijf maanden tijd. De Fed wil met deze nieuwe stap de inflatie beteugelen, al leidt de maatregel in de rest van de wereld juist tot hogere prijzen.

Ondertussen lijkt een recessie aanstaande. President Biden heeft zwaar te lijden onder de economische situatie. We bespreken het met correspondent Marieke de Vries.