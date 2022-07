Centrale bank VS verhoogt rente verder, en dat leidt hier tot hogere prijzen

De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft het belangrijkste rentetarief met 0,75 procentpunt verhoogd. Door de verhoging ligt het rentetarief nu tussen de 2,25 en 2,5 procent, het hoogste niveau sinds 2018.

Het is al de vierde verhoging in vijf maanden tijd. De Fed wil met deze nieuwe stap de inflatie beteugelen, al leidt de maatregel in de rest van de wereld juist tot hogere prijzen.

VS sneller met renteverhoging

De renteverhoging komt niet onverwacht. De inflatie is in Amerika in tientallen jaren niet zo hoog geweest: afgelopen maand lagen de prijzen 9,1 procent hoger dan een jaar geleden. "De inflatie is er misschien wel permanenter dan in Europa", zegt Hendrik Tuch, vermogensbeheerder bij verzekeraar Aegon.

De inflatie in Europa wordt voor een groot deel veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, die leidt tot hoge voedsel- en energieprijzen. "Amerika is zelfvoorzienend als het gaat om energie en voedsel. Daar is het echt de kracht van de economie in de afgelopen jaren die voor hoge inflatiecijfers zorgt", zegt Tuch.

Na de coronalockdowns zijn mensen meer gaan uitgeven. Overal in de Verenigde Staten is de vraag naar producten hoog en is er schaarste aan goederen en werknemers, wat leidt tot hoge prijzen.

Veel Amerikanen voelen die prijsstijgingen in hun portemonnee: