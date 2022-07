Oekraïners vertellen over martelingen in Russische 'filtratiekampen'

Burgers die massaal selectieprocedures moeten ondergaan, urenlang ondervraagd worden en onder erbarmelijke omstandigheden vastzitten, soms wekenlang. Gruweldaden en verdwijningen komen ook voor. Dat gebeurt allemaal in zogenoemde filtratiekampen die de Russen hebben ingericht in bezet gebied in het zuidoosten van Oekraïne.

Vandaag vertelden overlevenden van de kampen en familieleden van gedetineerden hun verhaal aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Wenen.

"Bij het checkpoint in Manhoesj kwamen mijn dochter en ik door de controle heen, maar ze namen mijn man en zoon mee," zegt Haljna (pseudoniem). "Ze werden uitgekleed, gecontroleerd op tatoeages. Mijn zoon droeg een slaaphemd van het Oekraïense leger. Hij werd teruggebracht, terwijl ze hem onder schot hielden."

Politieke zuivering

Haljna is een van de getuigen die gehoord is door het meldpunt Media Initiative for Human Rights (MIHR) in Kiev, dat zijn onderzoeksbevindingen in Wenen presenteerde. Een andere getuige, Joeri Berezovsky, vertelt over zijn ervaringen tijdens een zogenoemde pre-check op het politiebureau van Starobilsk in Lugansk: "Ze sloegen me in het gezicht, bedreigden me met een celstraf. Ze sloegen me op mijn hele lichaam en zeiden dat ik moest meekomen voor filtratie."

Rusland zegt met de filtratieprocedures te willen voorkomen dat "Oekraïense nationalisten" weten te ontglippen. Critici spreken van een politieke zuivering van de bevolking van het bezette gebied. De meeste burgers die door de filtratie komen, worden al dan niet onder dwang naar Rusland overgebracht.