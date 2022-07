Opruimen afval van boerenacties op A1 ligt stil na bedreiging

Afval op de A1 bij Voorst dat is achtergelaten bij boerenacties wordt op dit moment niet meer opgeruimd na intimidaties, meldt Rijkswaterstaat. De wegbeheerder had bedrijven ingehuurd die het afval, waaronder asbesthoudende materialen, zouden opruimen, maar die werden onder meer telefonisch geïntimideerd.

"Mensen die dat voor ons moeten opruimen, voelen zich dusdanig geïntimideerd dat ze het niet meer willen opruimen", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft geen eigen auto's die het afval kunnen opruimen en is afhankelijk van andere bedrijven.

Op dit moment wordt gezocht naar bedrijven die het puin wel willen ruimen, maar dat is volgens de woordvoerder lastig. "In het uiterste geval ligt het puin er morgen nog." Rijkswaterstaat zelf kan de veiligheid van de ingehuurde bedrijven niet waarborgen, zegt de woordvoerder. "Dan moeten we een beroep doen op de politie. Op het moment dat je je geïntimideerd voelt als bedrijf, moet je de politie inschakelen."

Vanochtend lag er op meerdere opritten van de A1 afval: