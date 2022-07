Hooibalen in brand op A2 en A50, A1 bij Voorst ook morgenochtend nog dicht

Op verschillende snelwegen zijn vanavond weer branden gesticht. Op de A2 zijn twee rijstroken afgesloten richting Amsterdam, vanwege hooibalen die zijn aangestoken. Ook op de A50 bij Apeldoorn woedt brand in een berm. In de richting van Arnhem kan het verkeer maar één rijstrook gebruiken.

Op verschillende sociale media hadden actievoerders opgeroepen tot een 'rooksignalenactie' waarbij mensen in de buurt van boerderijen met kleine vuurtjes hun steun konden uiten aan de boeren. Of de hooibranden op de snelwegen daarmee te maken hebben, is onbekend.

Eerder was onder meer de A1 het toneel van acties waarbij puin werd achtergelaten. Dat vuil is nog niet overal weggehaald. Bij Voorst wordt het vannacht zeer waarschijnlijk niet meer opgeruimd. Dat komt door intimidaties, meldt Rijkswaterstaat. De wegbeheerder had bedrijven ingehuurd die het afval, waaronder asbesthoudende materialen, zouden opruimen, maar die bedrijven werden onder meer telefonisch geïntimideerd.

Vannacht en in de ochtend nog dicht

"Mensen die het afval voor ons moeten opruimen, voelen zich dusdanig geïntimideerd dat ze het niet meer willen opruimen", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De wegbeheerder heeft geen eigen auto's die het afval kunnen opruimen en is afhankelijk van andere bedrijven.

Rijkswaterstaat zelf kan de veiligheid van de ingehuurde bedrijven ook niet waarborgen, zegt een woordvoerder. "Dan moeten we een beroep doen op de politie. Op het moment dat je je geïntimideerd voelt als bedrijf, moet je de politie inschakelen."

Er wordt gezocht naar bedrijven die het puin wel willen ruimen, maar dat is volgens de woordvoerder lastig. Hij gaat ervan uit dat de weg ook vannacht nog dicht blijft. "En de kans is groot dat de weg ook tijdens de ochtendspits nog niet open is."

Rijkswaterstaat probeert de personen te achterhalen die het afval achterlieten en wil de kosten op hen verhalen. "Maar onze prioriteit ligt nu bij het vrijmaken van de weg." Tot de weg weer vrij is wordt verkeer vanuit Hengelo richting Amsterdam opgeroepen om te rijden via Zwolle over de A35 en A28.

Beelden van de blokkades van vanochtend: