A1 bij Voorst voorlopig dicht, meeste andere wegen weer open na branden

Op verschillende snelwegen zijn afgelopen avond weer branden gesticht. Onder meer langs de A2 bij Breukelen en op de A50 ter hoogte van Apeldoorn leidden aangestoken hooibalen tot oponthoud. Inmiddels zijn de meeste wegen weer open.

Ook op de A1 kreeg verkeer te maken met branden in de berm. Hoewel die inmiddels zijn geblust, ligt er nog steeds puin op de snelweg bij het Gelderse Voorst. Dat vuil, achtergelaten door demonstranten, wordt vannacht zeer waarschijnlijk ook niet meer opgeruimd.

Rijkswaterstaat verwacht dat de A1 tussen Voorst en knooppunt Beekbergen daarom vannacht dicht blijft. De kans is groot dat de weg ook tijdens de ochtendspits nog niet open kan, zegt een woordvoerder.

'Rooksignalen'

Op sociale media hadden actievoerders opgeroepen tot een 'rooksignalenactie', waarbij mensen in de buurt van boerderijen met kleine vuurtjes hun steun konden uiten aan de boeren. Of de hooibranden op de snelwegen daarmee te maken hadden, is onbekend.

Deze hooibalen lagen op een afrit van de A1: