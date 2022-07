Stannard wint Ronde van Wallonië, verrassend dagsucces emotionele Bakelants

Robert Stannard heeft de Ronde van Wallonië op zijn naam geschreven. De Australiër van Alpecin kwam zijn leiderstrui in de slotetappe naar Chapelle-lez-Herlaimont, verrassend gewonnen door 36-jarige Jan Bakelants, niet in de problemen.

Met nog 43 kilometer voor de wielen sloegen Davide Ballerini, Dries Van Gestel, Edward Theuns, Matteo Trentin en Ben Turner een gaatje. Later sloten Sep Vanmarcke, Ben Healy en Luc Wirtgen zich bij het vijftal aan. Het peloton, met alle favorieten, volgde op een minuut en pas onder de rode vlag was het gat gedicht.

Jan Bakelants van Intermarché-Wanty-Gobert zette toen aan en reed, terwijl ploeggenoot Loïc Vliegen een gat liet vallen, meter voor meter weg. Het uitgedunde peloton kwam nog snel dichterbij, maar de Belg hield net stand. Stannard kwam een fractie tekort om zijn eindzege van extra glans te voorzien.

Bakelants geroerd, Girmay valt uit

Het was voor de tot tranen geroerde Bakelants, die in 2013 na winst in de tweede etappe nog twee dagen de gele trui droeg in de Tour de France, zijn eerste zege in bijna 6,5 jaar.

Voor zijn ploeggenoot Biniam Girmay verliep de slotrit minder prettig. De kopman van Intermarché-Wanty-Gobert kwam ruim 100 kilometer voor de finish ten val op een kasseistrook en moest opgeven.

Voor de 22-jarige Eritreeër, die dit voorjaar doorbrak met zijn overwinning in Gent-Wevelgem, was de Tour de Wallonie zijn eerste wedstrijd sinds hij uitviel in de Giro nadat na zijn dagsucces tijdens de podiumceremonie een kurk in zijn oog schoot.