Lege hotels: Horeca Nederland verwacht grote ontslaggolf

De normaal druk bezette kamers, zalen en gangen in het Mercure Amsterdam City Hotel zijn zo goed als leeg. Het doet manager Francis Windt pijn. "We hebben op dit moment niet zoveel gasten in huis. Voor de crisis ging het heel goed, maar nu is het dramatisch. En dat is emotioneel best wel zwaar."

Het Amsterdamse hotel is zeker niet het enige hotel dat het moeilijk heeft. De coronacrisis raakt de sector keihard. Het zakelijke reizigersverkeer ligt zo goed als stil, beurzen en congressen zijn massaal afgeblazen en de toeristen komen nog maar mondjesmaat. Met als gevolg dat de sector in de rode cijfers duikt.

Duizenden ontslagen

Veel hotels zijn op dit moment verliesgevend, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die onderzoek deed. Sinds juni hebben hotels te maken met een bezetting van amper 60 tot 70 procent. In de grote steden en vooral Amsterdam is het zelfs rond de 25 procent. Perspectief op verbetering is er nog niet.

"Het schrijnende is dat de politiek en de consumenten het idee hebben van de laatste maanden met volle terrassen en mooi weer en denken: het gaat best weer goed met de horeca. Maar voor de hotels, vooral in de grote steden, geldt dit absoluut niet", zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts.

Hij verwacht grote ontslaggolven. "Voor de hele sector zal dit gaan om duizenden ontslagen. Tussen 50.000 en 100.000 arbeidsplaatsen voor de gehele horeca."