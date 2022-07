'Opruimen is landverraad': bedrijven die boerenblokkades weghalen, worden geïntimideerd

In chatgroepen van radicale boeren en sympathisanten circuleren lijsten met bedrijfsnamen. In de groepen worden onder meer foto's en video's van bedrijfsauto's gepost, terwijl die bedrijven op de weg bezig zijn met opruimen. Bedrijfsnaam en telefoonnummer worden er in de chats bij vermeld. Het gaat om aannemers die werken in opdracht van Rijkswaterstaat.

Boeren hebben een laag mest, hooibalen en ander afval op de snelweg gedumpt en in brand gestoken. Ook op andere snelwegen zijn acties: op verschillende wegen is ook puin gestort en zijn op- en afritten geblokkeerd. - NOS

Op de A32 bij Meppel-Noord leidde dat tot een ongeluk. Een auto reed op een oprit naar de snelweg tegen een paar balken en rommel.

Asbest op de weg

Een bedrijf dat in opdracht van Rijkswaterstaat troep verwijderde, laat weten voortaan alleen nog asbest op te willen ruimen, vanwege het gevaar dat het oplevert voor andere weggebruikers: "Dat gaat me aan het hart". Het gaat om een gespecialiseerd bedrijf dat ervaring heeft met asbestverwijdering, maar ook was ingeschakeld om hooi weg te halen. Daar ziet de aannemer voorlopig van af, vanwege de druk die op het bedrijf is uitgeoefend.

In een op chatdienst Telegram gedeelde verklaring laat een andere ondernemer weten: "Ik ben naar de bewuste locatie gereden en daar aan de werkzaamheden begonnen. Dit alles zonder goed te beseffen wat de gevolgen hiervan waren, toen ik bezig was kreeg ik veel nare reacties en bedreigingen over me heen. Daardoor voelde ik me genoodzaakt de werkzaamheden te beëindigen."

Van wie de telefoontjes precies komen, is niet duidelijk. In de chatgroepen gaat het niet alleen om boeren maar ook om sympathisanten, die hun steun aan de boeren uitspreken.

Voor calamiteiten

De bedreigde bedrijven zijn gevestigd op het platteland en treden op als 'calamiteitenaannemers': "Zij komen het jaar rond in actie als er bijvoorbeeld ongevallen zijn, maar ook als er schade aan de weg is. We kunnen ze dan oproepen om te helpen", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Rijkswaterstaat krijgt ook signalen van aannemers die uit zichzelf niet meer met de organisatie willen werken. Een aantal van hen geeft aan sympathie te hebben voor de boeren en ook achter hun standpunten te staan. Omdat veel van hun klanten bovendien boerenbedrijven zijn, willen ze niet meer voor Rijkswaterstaat werken als het gaat om boerenprotesten.

Een tijdlijn van de boerenprotesten: