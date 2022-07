Zanger Shawn Mendes annuleert concertreeks vanwege mentale gezondheid

"Nu ik meer gesproken heb met mijn fantastische team van medisch professionals is het nog duidelijker dat ik tijd voor mezelf moet nemen, wat ik nooit eerder gedaan heb, om dichterbij mezelf te komen en sterker te kunnen terugkeren", schrijft hij nu.

De 23-jarige Mendes kondigde eerder deze maand aan dat hij drie weken pauze zou nemen in zijn tourschema. Toen noemde hij het besluit om weer volop te gaan optreden "prematuur".

"Ik ben deze tour heel enthousiast begonnen omdat ik na een lange pauze door de pandemie eindelijk weer live kon optreden. Maar de realiteit is dat ik niet voorbereid was op hoe zwaar het toeren na zo'n lange tijd zou zijn", schrijft de zanger.

De Canadese zanger Shawn Mendes zet een streep door zijn wereldwijde tour. Concerten in de Verenigde Staten en Europa gaan niet door. Mendes zegt op Instagram dat zijn mentale gezondheid hem parten speelt.

Op 15 en 16 juli volgend jaar zou Mendes met zijn Wonder World Tour in de Ziggo Dome in Amsterdam staan. Die concerten gaan dus niet door.

Mendes belooft zijn fans dat hij weer zal optreden als hij voldoende tijd gehad heeft om te herstellen. De zanger zal ondertussen wel nieuwe muziek blijven maken.

De zanger is onder meer bekend van het nummer Treat You Better: