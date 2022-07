Stofhappen in Tour: Reusser wint zware 'Strade Bianche'-etappe, Vos behoudt geel

Het was stofhappen in de Tour de France vandaag en Marlen Reusser verteerde dat het beste. De vierde etappe was een grauwe mix van onverharde gravelwegen met puntig, rotsig grind en meerdere venijnig steile klimmetjes. Het leverde een uitputtingsslag op, waarin klassementsleidster Marianne Vos haar gele trui behield.

SD Worx-renster Reusser reed op ruim twintig kilometer van de streep weg uit een uitgedunde kopgroep met de grote klassementsvrouwen. Omdat ze geen directe bedreiging voor de gele trui is, kreeg ze de ruimte. En daar maakte de Zwitserse goed gebruik van. Op de streep had ze een voorsprong van ruim anderhalve minuut op de favorieten.

De Spaanse kampioen Mavi García, voor deze etappe de nummer zes van het klassement, had een enorme pechdag met meerdere lekke banden en een crash met de eigen ploegwagen, maar verder verschoof er vrijwel niets in de top van het klassement. En dat mag een klein wonder genoemd worden.

Strade Bianche-light

De rit van Troyes naar Bar-Sur-Aube was een ideaal parcours voor punchers en rensters met offroad-ervaring. Muziek in de oren van veldrijdster Vos, zeg je dan. Annemiek van Vleuten ook, al herstelt zij nog van ziekte in de afgelopen dagen. En Lotte Kopecky dan? De Belgische reed een sterk voorjaar met winst in Strade Bianche, de loodzware eendagsrit in Toscane.

Woensdag reed het vrouwenpeloton in de Tour de France een Strade Bianche-light. Een iets lichtere variant, ja, want de eerste helft van de 127 kilometer lange rit waren vlak, zonder gravelstroken. De laatste zestig kilometer, daar wachtte het echte werk. Zeven venijnige klimmetjes met stijgingspercentages tot 17 procent.