Rus onderuit tegen voormalig wereldtopper, zieke Griekspoor trekt zich terug

Arantxa Rus heeft weinig plezier beleefd op het WTA-toernooi van Warschau. De beste Nederlandse tennisster van dit moment (WTA-75) had het al niet getroffen met de loting en begon pas te tennissen toen Sara Errani al een set gewonnen had, maar kon een nederlaag niet voorkomen: 1-6, 7-5, 5-7.

De 35-jarige Errani is de voormalige nummer vijf van de wereld, die in 2012 de finale van Roland Garros haalde en in het dubbelspel zelfs alle grandslamtoernooien op haar palmares heeft staan - de Australian Open zelfs twee keer. De gloriejaren liggen echter inmiddels in het verre verleden van de Italiaanse, die als nummer 127 op de mondiale tennisladder de kwalificaties nodig had om tot het hoofdtoernooi door te dringen.

Rus droomt nog steeds van een plek bij de beste vijftig van de wereld, maar straalde dat het eerste halfuur niet uit. Op de service van Errani maakte ze in de eerste set slechts één punt. En sterker nog: dat kreeg ze cadeau na een dubbele fout van de Italiaanse, van wie Rus in maart in Marbella - en eveneens op gravel - nog had gewonnen.