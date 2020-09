Doelman Zoet verruilt PSV voor 'nieuwe start' bij Serie A-debutant Spezia

Jeroen Zoet vervolgt zijn loopbaan in Italië. De 29-jarige keeper verruilt PSV na veertien jaar voor Spezia, de club die komend seizoen voor het eerst uitkomt in de Serie A.

"Zondag ben ik al naar Italië gevlogen om een goede indruk te krijgen van de club. Vandaag kwam er gelukkig van alle kanten groen licht. Ik ben een blij mens", zei Zoet in NOS Langs de Lijn En Omstreken.

Al even op zijspoor

Na zijn debuut in 2013 kwam de doelman bij PSV in 260 wedstrijden in actie. Eind 2019 raakte Zoet zijn basisplaats kwijt aan Lars Unnerstall, waarna hij na de winterstop werd verhuurd aan FC Utrecht.

Ook dit seizoen was er voor Zoet, die bij Spezia voor twee jaar tekende, weinig perspectief bij PSV, dat zich onder meer versterkte met de Zwitserse doelman Yvon Mvogo.