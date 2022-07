Aanslag op huis in Den Bosch vermoedelijk vergissing, gezin met de schrik vrij

De ravage na de explosie was groot, zo is op deze beelden te zien:

Een woordvoerder van de politie plaatst daar wel een kanttekening bij tegenover Omroep Brabant . "Het is nog veel te vroeg om daar definitieve conclusies aan te verbinden. Het onderzoek richt zich dan ook, zoals gebruikelijk, op vele mogelijke scenario's." Over het mogelijke beoogde doelwit, maakt de politie niks bekend.

De explosie in Den Bosch, waarbij afgelopen nacht een huis zwaar beschadigd raakte, was vermoedelijk een aanslag op het verkeerde huis. Dat is een scenario waar de politie nadrukkelijk rekening mee houdt, nadat ze hier door verschillende bronnen op zijn gewezen.

Het gezin dat in het huis woont is op een andere plek ondergebracht. Uit voorzorg zijn ook enkele aangrenzende woningen ontruimd. - NOS

Omwonenden zeiden eerder deze ochtend al dat de dader(s) van de aanslag zich waarschijnlijk in het adres hebben vergist. In de woning in de wijk Maaspoort sliep volgens hen een "doodnormaal" gezin met twee jonge kinderen. "De kans dat die mensen ergens iets mee te maken hebben is minder dan één procent", zei een bekende van de familie.

De bewoners van het huis bleven ongedeerd en zijn na de explosie ergens anders ondergebracht. Ook andere woningen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Wanneer iedereen weer terug naar huis kan, was vanochtend nog niet duidelijk. De politie is met onder anderen forensisch rechercheurs aanwezig om onderzoek te doen.