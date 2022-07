Aanslag op huis Den Bosch vermoedelijk vergissing, gezin met de schrik vrij

De politie heeft sterke vermoedens dat een ander huis in Den Bosch het eigenlijke doelwit was van de explosie die afgelopen nacht plaatsvond. Volgens betrouwbare bronnen was het explosief bedoeld voor de woning van Grada K., die sinds kort de vriendin is van Klaas Otto, oud-kopstuk van No Surrender, schrijft Omroep Brabant. De politie liet al weten rekening te houden met een vergisaanslag.

De explosie was bij een rijtjeshuis in de wijk Maaspoort waar een gezin met twee jonge kinderen lag te slapen. Het huis raakte zwaar beschadigd. Het ligt enkele honderden meters af van de woning die het vermoedelijke doelwit was. Beide straten liggen parallel aan de Maaspoortweg en hebben hetzelfde huisnummer.

Grada K. is enkele jaren geleden veroordeeld voor onder andere witwassen en een gewelddadige caféruzie. Ze was al vaker het doelwit van aanslagen. In 2017 werd het raam aan de voorkant van haar huis nog doorzeefd met kogels. Sindsdien is de woning voorzien van camera's. Klaas Otto werd onlangs in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor leidinggeven aan een criminele organisatie.

De ravage na de explosie was groot, zo is op deze beelden te zien: