Limburgse tenniscoach 12 jaar geschorst wegens matchfixing

Tenniscoach Max Wenders is voor twaalf jaar geschorst wegens matchfixing. De 26-jarige coach uit het Limburgse Brunssum heeft volgens The International Tennis Integrity Agency meerdere aanklachten wegens matchfixing toegegeven. Ook zou de coach hebben bekend dat hij bewijsmateriaal heeft vernietigd.

The International Tennis Integrity Agency ziet erop toe dat alles in het internationale tennis eerlijk verloopt.

Wenders mag tot en met eind april 2033 niet meer coachen op officiële tennisevenementen die onder de bonden vallen. Hij moet bovendien een boete betalen van 12.000 dollar. Dat is omgerekend zo'n 11.820 euro.

Demi Schuurs

Wenders stond in het verleden ook dubbelspecialiste Demi Schuurs bij. De 28-jarige Schuurs is momenteel de nummer 18 van de wereld in het dubbelspel. Drie weken geleden stond ze nog met haar partner Arianne Hartono op het gras van Wimbledon.