Peilingwijzer: BBB schiet verder omhoog, coalitiepartijen hebben het moeilijk

In de nieuwste Peilingwijzer boekt de BoerBurgerBeweging, nu met 1 zetel vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, verdere winst. Waar de partij een maand geleden al uitkwam op 9 tot 13 zetels, is dat aantal opgelopen tot 14 tot 19.

Daarmee is BBB in de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van de zetelpeilingen van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar, ongeveer even groot als de PVV (14 tot 18 zetels) en D66 (13 tot 17 zetels). En duidelijk groter dan andere gevestigde partijen als GroenLinks (9-13), de PvdA (8-12), de SP (7-9) en het CDA (6-10).

VVD valt 7 zetels terug

De enige die daar nog bovenuit steekt is de VVD, al heeft die de afgelopen maanden net als de meeste andere coalitiepartijen verder terrein moeten prijsgeven. De partij van premier Mark Rutte komt nu op 24 tot 29 zetels, een terugval van zo'n 7 zetels ten opzichte van het huidige aantal in de Tweede Kamer.

De VVD verliest volgens onderzoek van I&O Research en Ipsos/EenVandaag onder meer zetels aan BBB, net als overigens het CDA. Beide partijen zien in beperktere mate ook kiezers naar andere rechtse partijen als JA21 vertrekken, dat eveneens in de plus zit op 5 tot 9 zetels. BBB boekt nog altijd de meeste winst onder mensen die bij de verkiezingen van vorig jaar niet zijn gaan stemmen.